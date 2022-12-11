Леся Никитюк провела трогательную встречу с украинцами в Варшаве

Телеведущая Леся Никитюк во время своего визита в Варшаву провела трогательную встречу с украинскими поклонниками.

Знаменитость решила устроить фан-встречу с соотечественниками, которые сейчас оказались за границей из-за полномасштабной войны. Никитюк пригласила всех желающих увидеться в назначенное время в Варшаве.

На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала видео с поклонниками и напомнила, что украинцы должны держаться вместе.

"Украинцы за границей – это одна семья", — написала Леся.

Счастливые фаны сразу же подбежали обниматься и делать фото со звездой и рассказать ей свои истории. Познакомиться с Лесей пришли украинцы из Краматорска, Николаева и других городов страны.

Также вместе с Никитюком они записали видео с легендарными фразами, известными каждому: "Слава Україні!", "Україна понад усе!" и "Русский военный корабль, иди нах*й!".

Напомним, недавно Леся Никитюк побывала на благотворительном вечере в Монако, где собирали средства для украинцев.

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