Зеленский провел заседание Ставки: о чем говорили

Во время встречи участники говорили о возобновлении энергетики и ситуации на передовой.

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

"Провел заседание Ставки. Ситуация на передовой, восстановление энергетики, разведданные о планах и расчетах оккупантов, внутренние вызовы. Все подробно прорабатываем. Продолжаются восстановительные работы на юге нашей страны – делаем все, чтобы вернуть свет Одесской области. По состоянию на это время в Одессе и других горах области, в Киеве и области, Львовщине, Винницкой области, Тернопольской, Черновцах и области, на Закарпатье, Сумщине, Днепропетровщине – ситуация остается очень сложной. Работаем постоянно с партнерами, чтобы облегчить ее и дать нашим людям больше возможностей, больше электричества", — говорится в сообщении Телеграмм.

Кроме того, как сообщил президент, решением Совета национальной безопасности и обороны Украины введены санкции против семи человек.

"Делаем все для того, чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество", — добавил Зеленский.

Напомним, 7 декабря Зеленский провел заседание Ставки. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующие войсками оперативных направлений доложили Зеленскому об актуальной ситуации на передовой и обеспечении подразделений сил обороны вооружением и боеприпасами.

Зеленский за 10 декабря: очень сложная ситуация в Одесской области

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