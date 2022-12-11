Зеленський провів засідання Ставки: про що говорили

Під час зустрічі учасники говорили про відновлення енергетики та ситуацію на передовій.

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Провів засідання Ставки. Ситуація на передовій, відновлення енергетики, розвіддані про плани і розрахунки окупантів, внутрішні виклики. Усе детально опрацьовуємо. Тривають відновлювальні роботи на півдні нашої країни – робимо все, щоб повернути світло Одещині. Станом на цей час в Одесі та інших містах та районах області вдалося частково відновити постачання. Робимо все, щоб вийти на максимум можливого в умовах після російських влучань. Київ і область, Львівщина, Вінниччина, Тернопіль і область, Чернівці і область, Закарпаття, Сумщина, Дніпропетровщина – ситуація залишається дуже складною. Працюємо постійно з партнерами, щоб полегшити її і дати нашим людям більше можливостей, більше електрики", - йдеться у повідомленні в Телеграм.

Крім того, як повідомив президент, рішенням Ради національної безпеки і оборони України запроваджені санкції проти семи осіб

"Робимо все для того, щоб держава-агресор не мала жодної ниточки, за яку могла би смикати українське суспільство", - додав Зеленський.

Нагадаємо, 7 грудня Зеленський провів засідання Ставки. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувачі військ оперативних напрямків доповіли Зеленському про актуальну ситуацію на передовій та забезпечення підрозділів сил оборони озброєнням та боєприпасами.

Зеленський за 10 грудня: дуже складна ситуація на Одещині

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