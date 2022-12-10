Росіяни півсотні разів обстріляли територію Херсонщини та вбили двох людей

Російські війська знову обстріляли Херсон та його передмістя.

Минулої доби, 9 грудня, росіяни 51 раз обстріляли територію Херсонщини з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Про це повідомив Ярослав Янушевич, очільник Херсонської ОВА.

Під ударом опинились житлові квартали Херсона. Ворог обстріляв територію заводу, медичний заклад, магазини, кафе, складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки. Не минулось і без жертв.

"Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини, ще восьмеро отримали поранення різного ступеня тяжкості", - зазначив він.

Ситуація у Херсонській області

Нагадаємо, що Херсон перебував під російською окупацією 8 місяців. 11 листопада 2022 року місто було звільнено українською армією. У процесі відступу окупанти залишили Херсон без енергопостачання та води. Як стверджує обласна рада, російські війська пошкодили високовольтну лінію електропередач на магістралі Берислав-Каховка, знищивши три опори.

За даними ОВА, від 20 листопада до 4 грудня місто обстрілювали 169 разів, унаслідок чого 19 людей загинули, а ще 39 отримали поранення, серед них є одна дитина. У місті є руйнування від ворожих обстрілів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Херсон та звільнені території області повертаються до нормального життя. Щотижня з'являється більше зв'язку, світла, газу. А 2 грудня у місті запрацювала трансляція українського телемарафону "Єдині новини".

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров порівняв Херсон та Сталінград, намагаючись пояснити, чому Росія продовжує обстрілювати український обласний центр, хоча вважає його "своєю територією".

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