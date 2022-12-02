У Херсоні прогриміли вибухи

Окупанти гатять по місту з артилерії.

Сьогодні, 2 грудня, в деокупованому Херсоні прогриміли вибухи.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Інформація про вибухи з'явилася в Мережі приблизно о 13:33.

"Місто під артилерійським обстрілом з лівого берега", - пише канал "Чому тривога".

Місцева влада наразі не коментувала інформацію про вибухи в місті.

Зазначимо, за словами деяких жителів Херсона, окупанти вчора, 1 грудня, обстріляли місто із РСЗВ "Град".

"Так близько до нас "Гради" ще не прилітали...Це реально страшно, як ніколи за всю війну", - повідомив місцевий житель Віталій Устас на своїй сторінці у Facebook.

Обстріл Херсона

Окупанти інтенсивно обстрілюють Херсон. У британській розвідці зазначили, що звільнене українськими військами місто залишається вразливим, оскільки є в радіусі дії російської артилерії, яка щодня гатить по місту, зокрема із РСЗВ “Град”.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 21 листопада закликала жителів Херсона евакуюватися з міста на період зими.

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