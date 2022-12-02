В Херсоне прогремели взрывы

Оккупанты бьют по городу из артиллерии.

Сегодня, 2 декабря, в деоккупированном Херсоне прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные Телеграммы-каналы.

Информация о взрывах появилась в Сети примерно в 13:33.

"Город под артиллерийским обстрелом с левого берега", — пишет канал "Чому тривога".

Местные власти пока не комментировали информацию о взрывах в городе.

Отметим, по словам некоторых жителей Херсона, оккупанты вчера, 1 декабря, обстреляли город из РСЗО "Градов".

"Так близко к нам "Грады" еще не прилетали... Это реально страшно, как никогда за всю войну", — сообщил местный житель Виталий Устас на своей странице в Facebook.

Обстрел Херсона

Оккупанты интенсивно обстреливают Херсон. В британской разведке отметили, что освобожденный украинскими войсками город остается уязвимым, поскольку есть в радиусе действия российской артиллерии, которая ежедневно бьет по городу, в том числе из РСЗО "Град".

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 21 ноября призвала жителей Херсона эвакуироваться из города на период зимы.

Читайте также: