У Путина два выхода в войне с Украиной: эксперт раскрыл подробности

Президент России Владимир Путин выбирает между двумя вариантами – надолго затянуть войну в Украине, или принудить Киев к переговорам на своих условиях.

Об этом рассказал военный эксперт Михаил Самусь в эфире телемарафона на Youtube-канале ТСН, комментируя ракетные удары по украинской инфраструктуре.

"Главная задача этих массированных ракетных ударов – создание гуманитарной катастрофы в Украине, когда снова будут массированные миграционные потоки в Европу и таким образом будет давление уже собственно на Европу. Путин искренне верит, что европейцы и западные наши партнеры могут надавить на украинское руководство и все таки принудить к переговорам", — отметил он.

Как отметил Самусь, главной целью Путина является принуждение Украины к переговорам.

"У него есть два выхода – либо бесконечно тянуть эту войну, которая для него превращается в катастрофу все больше и больше, либо все же принудить Украину к переговорам", – объяснил он.

По словам эксперта, третий вариант – когда война прекращается на условиях Украины – означает фактический крах самого Путина.

"Это конец его не только политической, но и физической жизни, потому что в московской традиции предыдущие лидеры именно так уходят и уступают место следующему. Именно через убийство, как правило", — заявил Самусь.

Напомним, в ВСУ предупредили об очень высокой вероятности нового ракетного удара России. Украинцам посоветовали подготовиться, ведь последствия массированного удара могут быть долговременными.

Президент Владимир Зеленский заявил, что война завершится в двух случаях – когда Украина одержит победу или когда Россия сама признает поражение.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк считает, что война может закончиться с освобождением ВСУ какого-то крупного города, после чего РФ будет вынуждена уйти с остальных оккупированных территорий.

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