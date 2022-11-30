Зеленский ответил, когда закончится война: есть два варианта

Президент Владимир Зеленский заявил, что война закончится, когда Украина одержит победу, или когда этого захочет Россия.

Об этом глава государства сказал во время NYT DealBook Summit.

"Война закончится тогда, когда мы победим. Или когда этого захочет Российская Федерация. Может случиться так, что РФ захочет только тогда, когда будет чувствовать, что она слаба, и она в изоляции, и нет у нее партнеров в этом вопросе", — рассказал Зеленский.

"Будем верить, что это закончится в ближайшие месяцы", – добавил он.

По мнению президента, после победы Украина будет жить в идеальном мире.

"Я считаю, что после нашей победы будет более или менее, по крайней мере, для нас идеальный мир. Потому что идеальный мир – когда нет войн", – сказал глава государства.

Напомним, ранее замглавы Минобороны Украины Владимир Гаврилов выразил мнение, что война закончится весной 2023 года.

Это заявление прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак, который сказал, что война вряд ли закончится весной.

В то же время, по оценкам главы украинской разведки Кирилла Буданова, война может закончиться к лету 2023 года.

Советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что война может закончиться раньше, чем ВСУ все освободят военным путем.

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