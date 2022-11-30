Умер бывший лидер Китая Цзян Цзэминь, которого называли "отцом реформ"

В среду, 30 ноября, около 12 часов дня по местному времени в своем родном городе Шанхае скончался бывший лидер КНР Цзян Цзэминь. Он возглавил Китай в 1989 году после кровавого подавления демократических демонстраций на площади Тяньаньмэнь в Пекине и оставался у власти до 2002 года. В истории своей страны он оставил след прежде всего благодаря экономическим реформам и более либеральной политике.

О смерти бывшего лидера сообщили китайские государственные СМИ, передает агентство Reuters.

Согласно официальному сообщению, Цзян Цзэминь скончался от лейкемии и полиорганной недостаточности.

"Смерть товарища Цзян Цземина является огромной потерей для нашей партии, армии и народа", — говорится в письме к нации, которое подписано руководством Коммунистической партии Китая, парламента, правительства и армии. В документе Цзян описывается как "выдающийся лидер, выдающийся марксист, государственный деятель, военный стратег, дипломат и проверенный коммунистический борец".

В облике Цзян Цзэминя не было ничего особенного, он запомнился лишь очками в толстой темной оправе. Этот обычный с виду мужчина правил пятой частью человечества в течение тринадцати лет. На пике своей власти он являлся президентом, генеральным секретарем партии и главой армии одновременно.

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Руководство страной Цзян Цзэминь оставил с репутацией экономического реформатора, который привел Китай во Всемирную торговую организацию и разрешил частное предпринимательство. Однако за границей он оставался с ярлыком жесткого авторитарного лидера, для которого экономическое развитие было важнее прав человека.

Цзян принял руководство Китаем после кровавого подавления восстания на площади Тяньаньмэнь в Пекине в июне 1989 года. Избрание малоизвестного мэра Шанхая на самую влиятельную должность генерального секретаря Коммунистической партии было неожиданным и рассматривалось как временное. Но он оставался у власти более десяти лет.

По китайским меркам Цзян Цзэминь удивлял своим либеральным мышлением, маневренностью и способностью к договоренностям. Он много путешествовал и добился успехов во внешней политике. Хотя китайскому лилеру не хватало харизмы, он очаровывал своим знанием английского языка.

В 1998 году Цзян заявил, что демократия должна быть установлена в самой густонаселенной стране мира в течение последующих 50 лет.

"Китай будет превращен с нуля в современное, могущественное, демократическое и цивилизованное социалистическое государство в середине 21-го века. Вы будете в моем возрасте, когда это произойдет", — объявил представителям Коммунистической молодежи Китая президент, которому в то время ему было 72 года. .

Несмотря на слухи о том, что он хочет уцепиться за власть, Цзян ушел в отставку с поста председателя партии в 2002 году, передав бразды правления Ху Цзиньтао в первой бескровной передаче руководства в Китае после революции 1949 года.

Последний раз Цзяна видели на публике в октябре 2019 года среди других бывших лидеров, наблюдавших за военным парадом на площади Тяньаньмэнь, посвященный 70-летию основания Китайской Народной Республики.

Напомним, давний соратник президента РФ Владимира Путина, бывший глава Федеральной службы по контролю за наркотиками (ФКСН) Виктор Черкесов скончался в среду, 9 ноября. Ему было 72 года, причина смерти неизвестна.

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