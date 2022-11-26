Умер глава МИД Беларуси Владимир Макей

О причинах смерти пока ничего не известно.

В субботу, 26 ноября, скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Дипломату было 64 года.

Об этом сообщает госагентство БелТА со ссылкой на пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза.

О причинах смерти пока ничего не известно.

Накануне Владимир Макей встречался с представителем Святого Престола в Беларуси – Апостольским Нунцием, архиепископом Анте Йозичем, сообщается на сайте белорусского МИД.

В конце сентября этого года глава белорусского внешнеполитического ведомства заявлял, что его страна хочет быть посредником в переговорах между Украиной и Россией.

Также белорусский министр в интервью телеканалу "France24" заверил, что с территории его страны не будет нанесен ядерный удар по территории Украины.

В то же время, во время разговора с журналистом французского телеканала глава МИД Беларуси едва ли не впервые назвал военное вторжение РФ в Украину войной. На это обратило внимание издание Наша Нива, опубликовав соответствующий фрагмент разговора.

Напомним, анонимные источники в российском военном руководстве подтвердили аналитикам Института Роберта Лансинга (Robert Lansing Institute, RLI), что Кремль уже принял решение о ликвидации Лукашенко.

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