Умер глава МИД Беларуси Владимир Макей

О причинах смерти пока ничего не известно.
В субботу, 26 ноября, скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Дипломату было 64 года.
Об этом сообщает госагентство БелТА со ссылкой на пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза.
О причинах смерти пока ничего не известно.
Накануне Владимир Макей встречался с представителем Святого Престола в Беларуси – Апостольским Нунцием, архиепископом Анте Йозичем, сообщается на сайте белорусского МИД.
В конце сентября этого года глава белорусского внешнеполитического ведомства заявлял, что его страна хочет быть посредником в переговорах между Украиной и Россией.
Также белорусский министр в интервью телеканалу "France24" заверил, что с территории его страны не будет нанесен ядерный удар по территории Украины.
В то же время, во время разговора с журналистом французского телеканала глава МИД Беларуси едва ли не впервые назвал военное вторжение РФ в Украину войной. На это обратило внимание издание Наша Нива, опубликовав соответствующий фрагмент разговора.
Напомним, анонимные источники в российском военном руководстве подтвердили аналитикам Института Роберта Лансинга (Robert Lansing Institute, RLI), что Кремль уже принял решение о ликвидации Лукашенко.
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