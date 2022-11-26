Помер голова МЗС Білорусі Володимир Макей

Про причини смерті поки що нічого не відомо.

У суботу, 26 листопада, помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. Дипломатові було 64 роки.

Про це повідомляє держагентство БелТА із посиланням на прес-секретаря МЗС Анатолія Глаза.

Про причини смерті поки що нічого не відомо.

Напередодні Володимир Макей зустрічався з представником Святого Престолу в Білорусі - Апостольським Нунцієм, архієпископом Анте Йозічем, повідомляється на сайті білоруського МЗС.

Наприкінці вересня цього року очільник білоруського зовнішньополітичного відомства заявляв, що його країна хоче бути посередником у переговорах між Україною та Росією.

Також білоруський міністр в інтерв’ю телеканалу "France24" запевнив, що з території його країни не буде завдано ядерного удару по території України.

Водночас під час розмови з журналістом французького телеканалу очільник МЗС Білорусі чи не вперше назвав військове вторгнення РФ до України війною. На це звернуло увагу видання “Наша Ніва”, опублікувавши відповідний фрагмент розмови.

Нагадаємо, анонімні джерела у російському військовому керівництві підтвердили аналітикам Інституту Роберта Лансінга (Robert Lansing Institute, RLI), що Кремль вже ухвалив рішення про ліквідацію Лукашенка.

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