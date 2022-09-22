Білорусь хоче бути посередником між РФ і Україною та вимагає врахувати їхні вимоги

Очільник МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що його країна хоче бути посередником у переговорах між Україною та Росією.

Міністр держави, з території якої бомбардували Україну, вважає, що його країна не причетна до військової агресії, проте змушена страждати через західні санкції.

Про це Макей сказав під час свого виступу в ООН, пишуть білоруські пропагандистські ЗМІ.

Білоруський міністр озвучив наративи російської пропаганди, заявивши, що "не можна гарантувати безпеку однієї держави, нехтуючи інтересами іншої". Водночас очільник МЗС Білорусі побідкався на західні санкції, заявивши, що його держава не є стороною конфлікту та забувши, з чиєї території по Україні регулярно запускають ракети. Він також побідкався на те, що українці вважають Білорусь своїм ворогом, хоч ще до 2021 року держави проводили економічну діяльність.

Макей цинічно заявив, що "українці переживають трагедію через війну". Також він звинуватив Захід у постачанні Україні зброї для вигаданих "неонацистів", які ввижаються російські та білоруській владі.

Білоруський міністр повідомив, що його країна прихистила 200 тис. українських біженців, які нібито приїжджають туди навіть з країн Євросоюзу.

Макей заявив, що Білорусь може стати посередником між РФ та Україною та організувати на своїй території мирні переговори. Білоруський міністр також вимагає, що під час цих переговорів "повинні бути враховані інтереси і Білорусі".

Нагадаємо, росіян, які ховаються від мобілізації у Білорусі, будуть відправляти до РФ.

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