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Повітряна тривога охопила частину України: мапа станом на 26 листопада

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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1008
Час на прочитання
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Повітряна тривога охопила частину України: мапа станом на 26 листопада

Українців закликають перебувати в укриттях.

У суботу, 26 листопада, повітряну тривогу оголосили у частині областей України. Станом на 15:40 "почервоніли" східні та центральні регіони.

Про це стало відомо з мапи тривог.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін".

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Як повідомлялося, російські загарбники не змогли захопити Київ за допомогою 30 тисяч елітного особового складу, який був підготовлений та оснащений сучасною технікою. Зараз вони наганяють до Білорусі непідготовлених мобілізованих, чиї підрозділи не можуть повністю укомплектувати. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко каже, що потенційна загроза наступу з Півночі обернеться для окупантів справжнім фіаско.

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Дата публікації
Перегляди
1008
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