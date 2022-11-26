На Херсонщині від часу деокупації Росія вбила понад 30 цивільних

На Херсонщині від часу деокупації Росія вже вбила 32 цивільних.

Про це повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко у Facebook.

"Щоденні російські обстріли знищують місто та вбивають мирних місцевих мешканців. Всього з часу деокупації Росія вбила на Херсонщині 32 цивільних", - написав він.

Клименко зазначив, що на звільнених територіях регіону вже відновлено роботу семи підрозділів поліції. Чотири з них – у самому Херсоні. На вулицях обласного центру чергують 44 патрулі. Загалом на території Херсона несуть службу 850 поліцейських.

Також працюють і спеціалізовані слідчо-оперативні групи, які документують воєнні злочини російських військовослужбовців та їх пособників. Наразі таких на Херсонщині зафіксовано 578.

Крім того, сапери поліції вже обстежили майже 450 га звільнених територій області та вилучили більше 3,5 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, на Херсонщині російські окупанти полювали за головами громад, які не підкорилися ворогам.

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