Які ракети Росія ще може виробляти: відповідь експерта

За словами Олександра Коваленка, ракетні запаси Росії через санкції стали вичерпуватися, і тепер єдина надія РФ - контрабанда.

Українцям не варто очікувати, що російські ракети повністю закінчаться. Певну номенклатуру Росія ще може виробляти. А ту, що не може - так, вони закінчуються і навіть не виключено, що вже закінчилися.

Про це написав військовий експерт Олександр Коваленко у Telegram.

За словами Коваленка, поняття "закінчуються" досить парадоксальне, адже на озброєнні російських окупаційних військ (РОВ - ред.) є поновлюване і не поновлюване ракетне озброєння.

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"Відновлюване - це те ракетне озброєння, яке Росія може виробляти, хоча і з труднощами", - говорить Коваленко.

За словами експерта, до відновлюваних ракет належать: Х-101, КР "Калібр", Х-59, 9М723 і 9М728.

"Загалом, ті, виробництво яких налагодили, або підтримували в період вже РФ. Але, в цей період вони інтенсивно модернізувалися і створювалися, використовуючи іноземні комплектуючі, зокрема, мікросхеми, мікрочіпи, напівпровідники тощо. І тепер, в епоху санкцій, цих поставок немає", - зазначив експерт.

Але, наприклад, зараз Росія взагалі не може виробляти ракети Х-47м "Кинджал" оскільки в їх складі понад 130 іноземних комплектуючих. В основному - електроніка. Більшу частину цих комплектуючих Росії постачав світовий лідер інтегральних мікросхем з США - Analog Device. Без американських мікросхем виробництво "Кинджалів" у Росії неможливе, каже Коваленко.

Що ж до виробництва КР "Калібр", Х-101, Х-59, то в умовах санкцій виробники ракет розраховували в перші місяці війни на свої запаси, але запаси стали вичерпуватися і тепер єдина надія – контрабанда.

"Контрабандні поставки рідкісні і не забезпечують виробництво необхідною кількістю запчастин і мікросхем. Згідно з наявною інформацією, сполучною ланкою в цій контрабанді є Таджикистан, а також Іран, який отримує мікросхеми з Китаю. Тобто, Росія може виробляти вищезгадані ракети, але з паузами у виробництві і штучно. В умовах повномасштабної війни для Росії потреба в цих типах ракет десяток на добу, реальний виробничий потенціал - 2-3 ракети на тиждень при наявності всіх необхідних складових", - пояснив Коваленко.

За словами військового експерта, виникає ще одна проблематика застосування і накопичення Росією ракет – це зняття їх зі зберігання і відправка на пускові майданчики.

"Після зберігання, найчастіше, кожна ракета вимагає технічного обслуговування, як мінімум, а не рідко і ремонту – це час. Потім доставка, яка так само займає певні терміни. Тобто обстрілювати Україну Росія зараз може не сотнею ракет щодня і по 2-3 тисячі за місяць, а кількома десятками з періодичністю приблизно 2-3 тижні", - зазначає він.

Коваленко додає, що не поновлюване – це ракетне озброєння, яке дісталося Росії у спадок від СРСР і, яке вона не здатна виробляти. Це, наприклад, ракети Х-22. Технічно і технологічно росіяни не можуть відновити виробничі лінії цих ракет.

"Тобто, це саме та ракетна зброя, яка дійсно повноцінно закінчується і в якийсь момент їх не стане взагалі. Якщо не сказати більше - вони вже закінчилися. Ось приблизно така ситуація з ракетами, які і закінчуються, по ряду найменувань, і не закінчаться ніколи, оскільки є їх виробництво, але вельми проблематичне", - зазначив експерт.

Нагадаємо, Росія 23 листопада завдала чергового ракетного удару по критичній інфраструктурі України, деякі ракети влучили у житлові будинки. Атака окупантів забрала життя щонайменше 10 людей, щонайменше 50 зазнали поранень. Загалом росіяни ракетами влучили в 16 об'єктів інфраструктури, внаслідок чого низка регіонів України залишилися без світла, води та опалення. Через російські обстріли в Україні відключили від енергосистеми блоки на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС.

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