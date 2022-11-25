Какие ракеты Россия еще может производить: ответ эксперта

Украинцам не следует ожидать, что российские ракеты полностью закончатся. Определенную номенклатуру Россия еще не может производить. А ту, что не может – да, они заканчиваются и даже не исключено, что уже закончились.

Об этом написал военный эксперт Александр Коваленко в Telegram.

По словам Коваленко, понятия "заканчиваются" достаточно парадоксально, ведь на вооружении российских оккупационных войск (РОВ — ред.) есть возобновляемое и не возобновляемое ракетное вооружение.

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"Возобновляемое — это то ракетное вооружение, которое Россия может производить, хотя и с трудом", — говорит Коваленко.

По словам эксперта, к возобновляемым ракетам относятся: Х-101, КР "Калибр", Х-59, 9М723 и 9М728.

"В общем, те, производство которых наладили или поддерживали в период уже РФ. Но, в этот период они интенсивно модернизировались и создавались, используя иностранные комплектующие, в частности, микросхемы, микрочипы, полупроводники и т.д. И теперь, в эпоху санкций, этих поставок нет ", – отметил эксперт.

Но, например, сейчас Россия вообще не может производить ракеты Х-47м "Кинжал", поскольку в их составе более 130 иностранных комплектующих. В основном – электроника. Большую часть этих комплектующих России поставлял мировой лидер интегральных микросхем из США – Analog Device. Без американских микросхем производство "Кинжалов" в России невозможно, говорит Коваленко.

Что касается производства КР "Калибр", Х-101, Х-59, то в условиях санкций производители ракет рассчитывали в первые месяцы войны на свои запасы, но запасы стали иссякать и теперь единственная надежда – контрабанда.

"Контрабандные поставки редки и не обеспечивают производство необходимым количеством запчастей и микросхем. Согласно имеющейся информации, связующим звеном в этой контрабанде является Таджикистан, а также Иран, получающий микросхемы из Китая. То есть Россия может производить вышеупомянутые ракеты, но с паузами в производстве и искусственно. В условиях полномасштабной войны для России потребность в этих типах ракет десяток в сутки, реальный производственный потенциал – 2-3 ракеты в неделю при наличии всех необходимых составляющих", – пояснил Коваленко.

По словам военного эксперта, возникает еще одна проблематика применения и накопления Россией ракет – снятие их с хранения и отправка на пусковые площадки.

"После хранения, чаще всего, каждая ракета требует технического обслуживания, как минимум, а нередко и ремонта – это время. Затем доставка, которая также занимает определенные сроки. То есть обстреливать Украину Россия сейчас может не сотней ракет ежедневно и по 2-3 тысячи в месяц, а несколькими десятками с периодичностью примерно 2-3 недели", — отмечает он.

Коваленко добавляет, что не возобновляемое – это ракетное вооружение, доставшееся России в наследство от СССР и которое она не способна производить. Это, к примеру, ракеты Х-22. Технически и технологически россияне не могут восстановить производственные линии этих ракет.

"То есть, это именно то ракетное оружие, которое действительно полноценно заканчивается и в какой-то момент их не станет вообще. Если не сказать больше – они уже закончились. Вот примерно такая ситуация с ракетами, которые и заканчиваются, по ряду наименований, и не закончатся никогда, поскольку имеется их производство, но весьма проблематичное", — отметил эксперт.

Напомним, Россия 23 ноября нанесла очередной ракетный удар по критической инфраструктуре Украины, некоторые ракеты попали в жилые дома. Атака кафиров унесла жизни не менее 10 человек, не менее 50 получили ранения. В общей сложности россияне ракетами попали в 16 объектов инфраструктуры, в результате чего ряд регионов Украины остались без света, воды и отопления. Из-за российских обстрелов в Украине отключили от энергосистемы блоки на Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС.

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