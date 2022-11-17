Ракеты Путина нашли новую мишень в Украине: какие последствия будут иметь удары по газовой инфраструктуре

Россия 17 ноября осуществила массированный ракетный обстрел инфраструктурных объектов Украины. Под ударом оказались, в частности, объекты газовой инфраструктуры. Кроме того, в результате обстрелов повреждены жилые дома, десятки человек в Днепре, Харьковской и Одесской областях получили ранения разной степени тяжести.

Эксперты отмечают, что кроме электростанций мишенями оккупантов стали газодобывающие объекты. ТСН.ua собрал подробности о новой ракетной атаке РФ и ее возможных последствиях.

Оккупанты воюют против электричества и тепла

"Только что произошла очередная российская террористическая атака. Утром – десятки ракет. Гражданские объекты – главная мишень. Россия воюет против электричества и тепла для людей, подрывает электростанции и другие энергообъекты", — прокомментировал обстрел 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что россияне начали бомбить газодобычу Украины. Премьер также сообщил об атаке на "Южмаш" в Днепре.

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Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев подтвердил, что российский агрессор совершил массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры АО "Укргаздобыча" на востоке страны.

"В настоящее время известно о нескольких разрушенных объектах, другие получили повреждения разной степени. Специалисты "Укргаздобычи" оперативно прибыли на поврежденные объекты. Сейчас ими оцениваются последствия и масштабы атаки. Также устанавливается информация о пострадавших", — сообщил Чернышев.

По данным Генштаба ВСУ, 17 ноября российские оккупанты запустили по территории Украины 18 крылатых ракет и 5 беспилотников. Сбить удалось 6 ракет. Всего в течение недели российские оккупанты нанесли почти 150 ракетных ударов, а также направили более 20 иранских дронов-камикадзе.

Ракетные атаки отразятся на отопительном сезоне

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире канала Freeдом рассказал, что Украина из-за ракетных ударов будет вынуждена выбирать голубое топливо из хранилищ вместо использования газа собственной добычи.

По его словам, еще в марте-апреле в экспертной среде не верили, что оккупанты дойдут до ударов по энергетической инфраструктуре.

"К сожалению, до этого дошло — и до энергообъектов, производства электроэнергии, поставок, транспортировки. И добыча газа — существенный фактор, влияющий на безопасность прохождения зимы", — подчеркнул эксперт.

Как сообщил Корольчук, в Украине прогнозировалось снижение добычи газа на 10% – "это еще хороший показатель, учитывая войну".

"Но если будут наносить удары, это будет существенно сказываться на прохождении отопительного сезона. Речь идет о Харьковской области, поскольку там сосредоточен основной объем добычи газа, плюс Полтавская область, но Харьковская – ключевая. Мы будем вынуждены больше поднимать газ из подземных хранилищ, компенсировать тот объем, который мы не сможет добывать", – заявил он.

По его словам, сегодня собственная добыча газа в Украине составляет около 40 млн кубометров в сутки, и этот газ используется для отопления. Эксперт добавил, что сейчас сложно оценить ущерб газовой инфраструктуре от ракетных атак.

Ущерб от обстрелов энергетической инфраструктуры

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире всеукраинского телемарафона на Youtube-канале ТСН оценил ущерб от ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры.

По его словам, в Украине страдают все виды бизнеса – начиная от производства и заканчивая сервисом, услугами.

"Если говорить о кумулятивном эффекте, по оценке нашего Кабинета министров, если будет сохраняться такая ситуация с веерными отключениями, то минус 2-3% ВВП ежемесячно. Если это будет продолжаться еще один месяц, можем получить падение на дополнительные 2%. Глубина падения - 30% в этом году, а так может упасть на 35%", – рассказал Устенко.

Советник президента добавил, что Россия должна компенсировать Украине весь нанесенный ущерб.

"Даже несмотря на то, что убытки есть, мы понимаем, кто будет их выплачивать. Четко об этом было сказано в ООН, президент, выступая на G20, четко об этом сказал – Российская Федерация. Мы заберем их 350 млрд долларов золотовалютных резервов, мы приближаемся к тому, чтобы их забрать", — заявил он.

Россия не добьется победы по одной простой причине — эксперт

Военный эксперт Александр Коваленко в эфире канала Freeдом убежден, что ракетные удары оккупантов по энергетической инфраструктуре не достигнут поставленной цели.

"Победы они не достигнут по одной простой причине. Украина – это страна с развитой технической и технологической составляющей. Страны с развитой технической и технологической составляющей обладают возможностью восстановления разрушенных объектов. Они боролись с железными дорогами, месяц обстреливали железнодорожные узлы и объекты, а затем опустили руки, потому что поняли, что это глупо", — отметил эксперт.

По мнению Коваленко, при новых обстрелах оккупанты "будут более упорно действовать, потому что это элемент террора, на который они делают ставку".

"Они считают, что если оставят Украину без света, связи, водоснабжения, тепла, это даст им какую-то гипотетическую победу. На самом деле это еще больше сплачивает граждан Украины в общей ненависти к российским оккупантам", — подчеркнул он.

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