Нужно ли во время грозы выключать бытовую технику из розеток: эксперты поставили точку в вопросе

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Вопрос о том, обязательно ли обесточивать домашнюю бытовую технику во время грозы и молнии, волнует многих. Эксперты говорят, что выключать технику из розеток во время грозы и молнии не просто можно, а даже необходимо, ведь это прямая угроза жизни.

Об этом пишут Komputer Świat.

Почему нужно выключать бытовую технику из розеток во время грозы

Вокруг этой темы сформировалось много мифов, но реальность оказалась значительно сложнее, чем считает большинство людей. Ключ к пониманию проблемы скрывается в физической природе самых молний.

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Самым надежным решением является выключать все из розеток. Глава организации Skywarn Polska Артур Суровецкий пояснил, что последствия непогоды напрямую зависят от типа атмосферного разряда. Если при стандартных негативных ударах защитные системы и громоотводы способны уберечь дом, то настоящую опасность представляют значительно более редкие, но колоссальные по мощности позитивные разряды.

Такие молнии генерируют огромное электромагнитное поле, которое провоцирует явление индукции в кабельной сети дома. Как следствие, внутри домашней проводки возникают токи, способные буквально «испепелить» чувствительную электронику.

Причем, этот процесс может произойти даже тогда, когда в здании заранее отключили главные предохранители.

Самый разрушительный тип молнии можно узнать по визуальным и акустическим признакам: ее разряд является идеально прямым и ослепительно ярким, а сопутствующий грохот грома напоминает мощный пушечный залп или взрыв.

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То есть, чем сильнее гроза и молнии, тем быстрее нужно выключить все бытовое оборудование дома из розеток.

Единственным эффективным способом защиты ценного оборудования во время мощной непогоды остается физическое отсоединение проводов от электросети. Если отвергнуть это правило, вероятность повреждения аппаратуры, конечно, будет невысокой, но далеко не нулевой.

На Украину идет грозовая погода

Напомним, что со 2 июля в западные области Украины из Европы прорвется активный атмосферный фронт, который принесет грозы, град, умеренные или значительные дожди и шквалы ветра до 15-20 м/с.

Из-за непогоды, которая может осложнить движение транспорта и работу коммунальных служб, там объявлен желтый уровень опасности.

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Температура снизится: в целом на западе будет +26…+31°, а во Львове — только +22…+24°. Синоптик Наталья Диденко отмечает, что это станет началом ослабления жары, которое 3-4 июля распространится на остальную территорию страны.

В то же время на большей части Украины пока содержится сухая и жаркая погода из-за раскаленного тропического воздуха. Дневная температура в большинстве областей будет составлять +29…+34°, в Киеве ожидается +30…+32°, в Одессе +29…+31°.

В Днепре и Харькове воздух прогреется до +31…+36°. В центральных и южных регионах местами прогнозируют сильную жару до +35…+37°, причем в Харькове первые дожди и снижение температуры ожидают только 4 июля.

Из-за длительных высоких температур и отсутствия осадков в Украине с 1 по 3 июля объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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