В Генштабе рассказали, сколько ракет и дронов россияне выпустили во время массированной атаки

За неделю оккупанты запустили почти 150 ракет.

В четверг, 17 ноября, российские оккупанты запустили по территории Украины 18 крылатых ракет и запустили пять беспилотников.

Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

В свою очередь, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ракеты Х-101 и Х-555 могли запускать из Волгодонска, а "Калибры" — с Черного моря. Дронами россияне атаковали с севера Украины – вероятно, с территории Беларуси и Курской области.

Всего в течение недели российские оккупанты нанесли почти 150 ракетных ударов, а также направили более 20 иранских дронов-камикадзе, сообщил Алексей Громов.

"С 11 ноября противник нанес 148 ракетных ударов, в частности, 15 ноября 111 ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры. Применил 26 дронов-камикадзе по позициям наших войск в районах пяти населенных пунктов и объектах гражданской инфраструктуры", — сказал он.

Силы и средства зенитно-ракетных войск, авиации, ПВО, Сухопутных войск на ВМС за неделю уничтожили 102 воздушные цели.

Ракетные удары 17 ноября

В Украине утром объявили масштабную воздушную тревогу. Опасность распространилась по всей стране. Взрывы раздавались в Киеве, Днепре, Киевской, Сумской, Винницкой, Одесской и Харьковской областях.

На Киевщине силы ПВО сбили несколько вражеских объектов: четыре ракеты и пять дронов. Обошлось без "прилетов".

В Днепре во время "тревоги" раздались взрывы. Впоследствии стало известно, что оккупанты РФ атаковали "Южмаш". По меньшей мере 14 человек получили ранения. Повреждены жилые дома рядом с предприятием.

В Одесской области россияне ударили по объекту инфраструктуры. Ранен человек. Взрывной волной повреждены здания окрестных предприятий.

Ракеты прилетели в Изюмский район Харьковской области. В результате удара пострадали трое работников.

Читайте также: