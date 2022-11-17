Россия использует проекты советских ракет: эксперт объяснил, благодаря чему их модифицируют

Россия в войне против Украины сейчас использует советские ракеты. Их характеристики повысили благодаря оборудованию и запчастям иностранного происхождения.

Российские оккупанты используют против Украины советские, модифицированные иностранными запчастями ракеты.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко.

"Россияне имеют производство ракет, которое не является серийным, а зависит от контрабанды запчастей, которые в большинстве своем имеют иностранное происхождение. Фактически все ракеты, которые сейчас использует Россия, являются советскими проектами, а свои характеристики они повысили путем использования оборудования и запчастей иностранного происхождения. Эти повышенные характеристики предоставляют им некоторые преимущества перед ПВО", — пояснил Александр Коваленко.

Также он добавил, что россияне из-за нехватки запчастей и зависимости от иностранной контрабанды могут производить 2-3 ракеты в неделю — а то и меньше. В то же время запас ракет, по мнению эксперта, в РФ никогда не закончится, поскольку у них всегда будет какое-то минимальное производство.

"А то, что сейчас используется, можно уже говорить о неприкосновенном запасе, потому что даже в лучшие времена для России, она некоторую номенклатуру ракетного оружия производила в небольшом количестве. А сейчас в более трудные времена из-за санкций и других факторов, это производство у россиян фактически находится в анабиозе, то есть оно есть, но не столь мощное, чтобы ежедневно обеспечивать по 100 обстрелов территории Украины ракетным оружием", — подчеркнул эксперт.

Что известно о массированном ракетном обстреле Украины

Россияне 15 ноября выпустили по Украине около ста ракет. Большинство сбили украинские силы ПВО. Воздушная тревога звучала ориентировочно шесть часов.

Взрывы слышали во многих городах нашего государства. Именно в это время продолжалось заседание саммита G20.

Президент Владимир Зеленский отметил, что поражены энергосистема, предприятия, жилые дома. В частности, в Киеве зафиксированы попадания по трем адресам столицы. После чего в ряде областей выключили свет.

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