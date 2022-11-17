Ракетный удар по Днепру: количество раненых возросло

Количество раненых в результате российского ракетного удара по Днепру утром 17 ноября возросло до восьми.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

Среди пострадавших есть один 15-летний ребенок. Городской голова отметил, что количество пострадавших может увеличиться.

Напомним, утром 17 ноября российская армия ударила ракетами по двум районам Днепра. Один прилет произошел по заводу "Южмаш". Повреждены жилые дома рядом с ним.

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