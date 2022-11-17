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Ракетный удар по Днепру: количество раненых возросло

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
793
Время на прочтение
1 мин
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Ракетный удар по Днепру: количество раненых возросло

Фото: ТСН.ua

Россия ударила ракетами по городу, пострадали гражданские жители.

Количество раненых в результате российского ракетного удара по Днепру утром 17 ноября возросло до восьми.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

Среди пострадавших есть один 15-летний ребенок. Городской голова отметил, что количество пострадавших может увеличиться.

Напомним, утром 17 ноября российская армия ударила ракетами по двум районам Днепра. Один прилет произошел по заводу "Южмаш". Повреждены жилые дома рядом с ним.

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Дата публикации
Просмотры
793
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