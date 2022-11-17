Ракетний удар по Дніпру: кількість поранених зросла, серед них є дитина

Кількість поранених у результаті російського ракетного удару по Дніпру зранку 17 листопада, зросла до 14 осіб. Усі вони перебувають в лікарнях міста.

Про це повідомили мер міста Борис Філатов та голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Серед постраждалих є одна 15-річна дитина. Міський голова зазначив, що кількість постраждалих може збільшитися.

Нагадаємо, вранці 17 листопада російська армія вдарила ракетами по двум районам Дніпра. Один прильот стався по заводу "Південмаш". Пошкоджені житлові будинки поряд з ним.

Президент України Володимир Зеленський показав момент потужного російського ракетного удару по Дніпру.

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