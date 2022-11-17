Новая массированная атака РФ: куда попали вражеские крылатые ракеты и какие последствия

Утром 17 ноября Россия устроила очередной ракетный террор Украины, снова атаковав инфраструктурные объекты страны. Так, взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Киевской, Сумской, Винницкой, Одесской и Харьковской областях.

Куда попали вражеские ракеты и какие последствия обстрелов, ТСН.ua собрал все, что известно.

Сколько ракет запустил враг

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что во время последней воздушной тревоги 17 ноября враг запустил по Украине 18 крылатых ракет.

Игнат добавил, что россияне запускали ракеты из самолетов стратегической авиации – бомбардировщиков Ту-95 из района Каспия и Волгодонска Ростовской области РФ.

"Было 9 самолетов привлечено к ударам по Украине ракетами Х-101 и Х-555. Было запущено всего 18 крылатых ракет... Противник использовал определенные маршруты, запутывая системы противовоздушной обороны. Есть попадания. Знаем, что враг бил по газодобывающей отрасли и по оборонных предприятиях на Днепропетровщине", — отметил спикер командования.

По его словам, 4 ракеты были уничтожены в зоне ответственности воздушного командования "Центр", также в этой зоне были уничтожены шесть вражеских ударных беспилотников "Shahed", которые противник запустил с территории Беларуси. Также было применение в акватории Черного моря крылатой ракеты "Калибр", было применение управляемых авиационных ракет из истребителей из акватории Черного моря. Две управляемые ракеты уничтожены. Данные по остальным пускавшимся ракетам уточняются, объяснил Игнат.

Киев и область

С 7:30 утра в Украине началась воздушная тревога. В Киеве и области она раздалась ориентировочно в 8:00, после чего появились сообщения о взрывах. Позже стало известно, что это сработала ПВО. Так, официальный Telegram-канал Киевской городской военной администрации сообщил, что во время воздушной тревоги ВСУ над Киевом сбили четыре ракеты и пять иранских беспилотников. Над Киевским водохранилищем были сбиты два беспилотника иранского производства "Шахед", которые запустили российские оккупационные войска.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба проинформировал, что силы ПВО сбили несколько вражеских объектов, целящихся в критическую инфраструктуру региона. Он подчеркнул, что прилетов в области нет. Взрывы в Сумской и Винницкой областях были также результатом работы ПВО. О прилетах и сбитиях крылатых ракет или дронов там не сообщалось.

Днепр

Однако, к сожалению, мы имеем попадание в других регионах Украины. В частности, в Днепре россияне атаковали "Южмаш", там вспыхнул пожар. В результате обстрела также ранены по меньшей мере 14 человек, среди которых есть один 15-летний ребенок. Повреждены жилые дома рядом с предприятием. Все раненые люди находятся в больницах города.

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в результате удара пострадала сотрудница мэрии. Обломок ракеты прорезал женщине пальто и застрял в теле, сейчас ее оперируют. Городской голова рассказал, что во время ракетных обстрелов раненая вместе с коллегой делали свою работу — помогали немощным пожилым людям. Филатов также опубликовал жуткое фото.

Фото: Борис Филатов /Facebook

На обстрелы Днепра отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он также показал момент мощного российского ракетного удара по городу. А премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя сегодняшнюю атаку РФ, подчеркнул, что новые ракетные удары по Украине нацелены на добычу газа.

Одесская область

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил о ракетном ударе по объекту инфраструктуры. В то же время в оперативном командовании "Юг" отметили, что враг попал по логистическому объекту в Одессе, в результате чего ранен человек. Взрывной волной повреждены здания окрестных предприятий.

Харьковская область

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что оккупанты во время очередной массированной атаки Украины утром 17 ноября нанесли ракетные удары по Изюмскому району, где попали по критической инфраструктуре. К сожалению, пострадали три работника, мужчин госпитализировали в лечебное учреждение, подчеркнул глава области.

Обстрел газодобывающей инфраструктуры АО "Укргаздобыча"

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что под огонь РФ в восточной части страны попали объекты "Укргаздобычи". Однако где именно, Чернышев не назвал. По его данным, разбомблены несколько объектов, другие получили повреждения разной степени. О пострадавших не сообщается, но информация уточняется. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уже ликвидировала пожар, возникший в результате обстрела.

Напомним, что предыдущая массированная атака РФ была 15 ноября. Тогда враг выпустил по Украине около 100 ракет. Это была самая масштабная атака оккупантов с 24 февраля.

Силам украинского ПВО удалось сбить 77 ракет, однако некоторые попали в энергетические объекты и дома в Киеве, где погибла женщина. Из-за обстрелов были повреждены 15 объектов энергетической отрасли, из-за чего в Украине снова введены экстренные отключения света.

Читайте также: