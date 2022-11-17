Россияне массированно обстреляли газодобывающую инфраструктуру Украины: Чернышев рассказал о последствиях

Пожар, возникший от обстрела, уже ликвидирован.

Российские войска 17 ноября осуществили массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры АО "Укргаздобыча" на востоке Украины.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

По его данным, разбомблены несколько объектов, другие получили повреждения разной степени. О пострадавших не сообщается, но информация уточняется.

Специалисты оценивают последствия и масштабы атаки россиян на инфраструктуру.

"Сейчас известно о нескольких разрушенных объектах, другие получили повреждения разной степени. Специалисты Укргаздобычи оперативно прибыли на поврежденные объекты. Сейчас ими оцениваются последствия и масштабы атаки. Также устанавливается информация о пострадавших", — сообщил Алексей Чернышев.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уже ликвидировала пожар, возникший в результате обстрела.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль 17 ноября заявил, что россияне начали бомбить газодобычу Украины. Премьер также сообщал об атаке на "Южмаш" в Днепре.

В результате ракетной атаки по Днепру ранены по меньшей мере 14 человек, среди них один ребенок. Все они находятся в больницах города. Повреждены жилые дома.

Президент Украины Владимир Зеленский показал момент мощного российского ракетного удара по Днепру.

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