В малиновом блейзере и с новой прической: кронпринцесса Виктория вышла в свет

Будущая королева Швеции и ее муж были запечатлены фотографами по пути на ежегодный "Fep Forum" Pep Pep в отеле Clarion Sign в Стокгольме.

Generation Pep – это некоммерческая организация, работающая над тем, чтобы дать детям и молодежи возможность и волю жить активной и здоровой жизнью.

Кронпринцесса выглядел в этот день весьма ярко. Она была одета в малиновый удлиненный блейзер, под которым была черная блузка с глубоким вырезом на декольте и черные прямые брюки со стрелками. Обута принцесса была в черные остроносые сапоги на каблуках.

На плече у наследницы трона висела черная сумка на тонком ремешке, на пальце сверкало кольцо, на шее была тонкая золотая подвеска, а в ушах золотые серьги. Макияж у Виктории был весьма сдержанным, а вот прическа удивила - в этот день кронпринцесса сделала не классический низкий пучок, а собрала волосы в конский хвост. Кронпринц был в черном костюме, белой рубашке и с темным тонким галстуком.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

В прошлый свой совместный выход королевская пара посещала Шведский институт международных отношений Utrikespolitiska Institutet в Стокгольме. Тогда королевская особа вышла в свет в пальто с принтом "собачий зуб".

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

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