Над Киевом сбили четыре ракеты и пять иранских беспилотников — КМВА

Во время воздушной тревоги ВСУ над Киевом сбили четыре ракеты и пять иранских беспилотников.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

"За время воздушной тревоги над Киевом уничтожили 4 ракеты и 5 БПЛА "Shahed"", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что над Киевским водохранилищем были сбиты два беспилотника иранского производства "Шахед", которые запустили российские оккупационные войска.

Напомним, что утро 17 ноября в Украине снова началось с воздушной тревоги и массированной атаки РФ. Взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Киевской, Сумской, Винницкой, Харьковской и Одесской областях. В Киеве, Киевской, Сумской и Винницкой областях сработало ПВО.

В Днепре, Одесской и Харьковской областях есть попадание в инфраструктурные объекты, а также ранены люди.

В частности, в Днепре россияне атаковали "Южмаш", там продолжается пожар. В результате обстрела также ранены по меньшей мере 14 человек, среди которых один 15-летний ребенок. Повреждены жилые дома рядом с предприятием. В Изюмском районе Харьковской области в результате вражеского ракетного обстрела ранены три работника объекта критической инфраструктуры, они в больнице.

Премьер-министр Денис Шмигаль, комментируя сегодняшнюю атаку РФ, подчеркнул, что новые ракетные удары по Украине нацелены на добычу газа.

Следует отметить, что предыдущая массированная атака РФ была 15 ноября. Тогда враг выпустил по Украине около 100 ракет. Это была самая масштабная атака оккупантов с 24 февраля. Силам украинского ПВО удалось сбить 77 ракет, однако некоторые попали в энергетические объекты и дома в Киеве, где погибла женщина. Из-за обстрелов были повреждены 15 объектов энергетической отрасли, из-за чего в Украине снова введены экстренные отключения света.

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