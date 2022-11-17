Военный эксперт рассказал, куда могут достать российские ракеты в Европе

Россия продолжает терроризировать всю Украину. Однако после ракетного инцидента в Польше стало ясно, что РФ угрожает всем европейским странам.

Военный эксперт Роман Свитан рассказал, что арсенал оружия, который Россия использовала в Украине, позволяет РФ ударить по целям во всей Европе.

Об этом сообщает 24 канал.

По словам эксперта, у России достаточно средств поражения, которые могут достать фактически до любой точки Европы.

"Ракета Х-101 может лететь на 5500 километров: она может пройти всю Европу и упасть в океан. Есть также у них ракеты Х-555 и "Калибры", которые более 2000 километров могут пролетать. То есть это до середины Европы точно "дойдут", – Рассказал Свитан.

Кроме того, у РФ есть дальнобойные и сверхзвуковые ракеты "Кинжал", выпускаемые из истребителей МиГ-31. Они также могут лететь более чем на 2000 километров.

"Дальнобойность зависит от высоты пуска и скорости разгона самого самолета-носителя "Кинжалов". Поэтому можно говорить, что Россия фактически до океана может доставать средствами поражения. По крайней мере, теми, которые мы видим в Украине", — рассказал Свитан.

Напомним, в Министерстве обороны Великобритании считают, что массированные ракетные бомбардировки России истощают ее запасы крылатых ракет. В частности, во время последней массированной атаки на Украину РФ выпустила около 100 ракет, большинство из которых успешно перехватило украинское ПВО.

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