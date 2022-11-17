Обломок прорезал пальто и встрял в тело: Филатов показал жуткое фото раненой в Днепре

В результате российского удара по Днепру утром 17 ноября пострадала сотрудница мэрии. Обломок ракеты прорезал женщине пальто и встрял в тело, сейчас ее оперируют.

Жуткое фото показал мэр Днепра Борис Филатов.

"Это – пальто. А это – обломок. Пальто принадлежит сотруднице мэрии. Моей подчиненной. Сейчас ее оперируют", — написал он.

Городской голова рассказал, что во время ракетных обстрелов раненая вместе с коллегой делали свою работу — помогали немощным пожилым людям.

Также читайте Зеленский показал момент мощного ракетного удара по Днепру (видео)

"Когда вы возносите молитвы к небу, не забывайте, пожалуйста, о словах благодарности для простых людей: работников соцзащиты, почтальонов, энергетиков, медиков, спасателей, коммунальщиков. Всех тех, кто воюет без оружия в руках и спасает наши жизни", — добавил Филатов.

Напомним, в результате ракетного удара по Днепру, по последним данным, пострадали 14 человек. Среди них один ребенок. Все раненые находятся в больницах города.

Фото: Борис Филатов /Facebook

Читайте также: