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Погибла женщина, люди не выходят на связь: РФ ракетами атаковала Кировоградщину, есть "прилет" — что известно
Утром российские войска нанесли ракетный удар по Кировоградщине: зафиксировано попадание по гражданскому предприятию. В Александрии погибла женщина, есть раненые.
В среду утром, 7 октября, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Кировоградской области. В регионе зафиксировано попадание по одному из объектов промышленности, травмирован человек.
Об этом сообщил начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в Telegram.
«Утром враг атаковал Кировоградщину. Есть попадание по одному из предприятий. По предварительной информации, травмирован», — отметил глава ОВА.
Профильные службы работают на месте происшествия и выясняют все последствия вражеского обстрела. Областные власти продолжают отслеживать ситуацию.
В результате утренней вражеской атаки на Александрию погибла женщина. Еще три человека ранены, с двумя пока нет связи.
Об этом сообщил мэр Александрии Сергей Кузьменко в Telegram.
«Под ударом оказалось предприятие критической инфраструктуры. На месте работают соответствующие службы. Информация о последствиях атаки уточняется», — написал он.
Перед атакой на территории всей области объявлялась воздушная тревога из-за угрозы применения ракетного вооружения. К моменту обнародования информации отбой тревоги был объявлен только в Александрийском и Кропивницком районах.
Напомним, в эту ночь Россия устроила массированную атаку на Украину. Оккупационное войско запустило ударные БпЛА, крылатые и баллистические ракеты. Под ударом оказались несколько регионов, где раздались мощные взрывы.