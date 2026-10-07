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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Погибла женщина, люди не выходят на связь: РФ ракетами атаковала Кировоградщину, есть "прилет" — что известно

Утром российские войска нанесли ракетный удар по Кировоградщине: зафиксировано попадание по гражданскому предприятию. В Александрии погибла женщина, есть раненые.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Ракетная атака

Ракетная атака / © ТСН.ua

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В среду утром, 7 октября, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Кировоградской области. В регионе зафиксировано попадание по одному из объектов промышленности, травмирован человек.

Об этом сообщил начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в Telegram.

«Утром враг атаковал Кировоградщину. Есть попадание по одному из предприятий. По предварительной информации, травмирован», — отметил глава ОВА.

Профильные службы работают на месте происшествия и выясняют все последствия вражеского обстрела. Областные власти продолжают отслеживать ситуацию.

В результате утренней вражеской атаки на Александрию погибла женщина. Еще три человека ранены, с двумя пока нет связи.

Об этом сообщил мэр Александрии Сергей Кузьменко в Telegram.

«Под ударом оказалось предприятие критической инфраструктуры. На месте работают соответствующие службы. Информация о последствиях атаки уточняется», — написал он.

Перед атакой на территории всей области объявлялась воздушная тревога из-за угрозы применения ракетного вооружения. К моменту обнародования информации отбой тревоги был объявлен только в Александрийском и Кропивницком районах.

Напомним, в эту ночь Россия устроила массированную атаку на Украину. Оккупационное войско запустило ударные БпЛА, крылатые и баллистические ракеты. Под ударом оказались несколько регионов, где раздались мощные взрывы.

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