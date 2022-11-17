В финале "Голосу країни-12" выступит защитница Азовстали "Пташка"

Уже в это воскресенье, 20 ноября, в 19:00 на телеканале ТЕТ состоится грандиозный патриотический суперфинал музыкального проекта "Голос країни-12".

Зрители увидят выступления суперфиналистов из команд Оли Поляковой, Потапа, DOROFEEVA, а также команды "Второй шанс" народного тренера Андрея Мацолы и Александры Зарицкой. Прямой эфир проекта состоится в специальном формате, отвечающем условиям военного времени, на одной из знаковых локаций в центре Киева.

Откроет суперфинал грандиозный номер, где тренеры и финалисты проекта совместно исполнят гимн Украины. В патриотическом суперфинале, кроме участников, споют и приглашенные гости. Среди них телезрители увидят новое поколение украинских музыкантов и героев нового времени. На сцену "Голосу країни" выйдет группа "Антитела" во главе с фронтменом Тарасом Тополей, который с первого дня полномасштабного вторжения присоединился к парамедикам на фронте и активно волонтерит. За время российской агрессии Тарас Тополя успел записать дуэт с известным британским певцом Эдом Шираном. В течение первых суток после премьеры песню прослушали более 50 миллионов раз. На сцене "Голосу країни" Антитела исполнят трек "MLNL".

Группа "Антитіла" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Споет в суперфинале и певец по имени SHUMEI, который приобрел популярность в начале полномасштабного вторжения. Артист исполнит песню "Біля тополі", которая стала символом несокрушимого сопротивления украинского народа.

SHUMEI / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Выйдет на сцену и защитница Азовстали, парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка", находившаяся долгое время в российском плену. Девушку пригласили спеть в суперфинале "Голосу країни" в прямом эфире "Сніданку з 1+1" продюсеры проекта. Во время активных боевых действий известная парамедик пела защитникам колыбельные в укрытиях Азовстали, чтобы помочь ребятам во время фантомных болей, когда обезболивающие уже не помогали. "Пташка" с детства была творческой. Мама пела ей украинские народные песни вместо колыбельных, и с тех пор она полюбила музыку. На сцене "Голосу країни" Екатерина споет песню "Спи, маленький козак" с призывом к освобождению военнопленных. Именно эту песню Екатерина исполняла на известном видеоролике из Азовстали, который облетел весь мир.

Воскресным вечером также выступит детский хор с территорий, пострадавших от российской агрессии, GolDem kids со своей версией исполнения песни "From U to z" авторства MONATIK.

GolDem kids / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Смотрите суперфинал "Голосу країни" 20 ноября в 19:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".

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