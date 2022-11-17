У фіналі "Голосу країни-12" виступить захисниця Азовсталі "Пташка"

Вже цієї неділі, 20 листопада, о 19:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться грандіозний патріотичний суперфінал музичного проєкту "Голос країни-12".

Глядачі побачать виступи суперфіналістів із команд Олі Полякової, Потапа, DOROFEEVA, а також команди "Другий шанс" народного тренера Андрія Мацоли та Олександри Заріцької. Прямий ефір проєкту відбудеться у спеціальному форматі, який відповідає умовам воєнного часу, на одній зі знакових локацій у центрі Києва.

Відкриє суперфінал грандіозний номер, у якому тренери та фіналісти проєкту спільно виконають гімн України. У патріотичному суперфіналі, окрім учасників, заспівають і запрошені гості. Серед них телеглядачі побачать нове покоління українських музикантів і героїв нового часу. На сцену "Голосу країни" вийде гурт "Антитіла" на чолі з фронтменом Тарасом Тополею, який від першого дня повномасштабного вторгнення долучився до складу парамедиків на фронті та активно волонтерить. За час російської агресії Тарас Тополя встиг записати дует з відомим британським співаком Едом Шираном. Протягом першої доби після прем'єри пісню прослухали більше 50 мільйонів разів. На сцені "Голосу країни" Антитіла виконають трек "MLNL".

Гурт "Антитіла" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Заспіває у суперфіналі і співак на ім'я SHUMEI, який набув популярності на початку повномасштабного вторгнення. Артист виконає пісню "Біля тополі", що стала символом незламного спротиву українського народу.

SHUMEI / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Вийде на сцену і захисниця Азовсталі, парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка", яка перебувала тривалий час у російському полоні. Дівчину запросили заспівати у суперфіналі "Голосу країни" в прямому ефірі "Сніданку з 1+1" продюсери проєкту. Під час активних бойових дій відома парамедикиня співала захисникам колискові в укриттях Азовсталі, щоб допомогти хлопцям під час фантомних болей, коли знеболювальні вже не допомагали. "Пташка" з дитинства була творчою. Мама співала їй українські народні пісні замість колискових, і від того часу вона полюбила музику. На сцені "Голосу країни" Катерина заспіває пісню "Спи, маленький козаче" з закликом до визволення військовополонених. Саме цю пісню Катерина виконувала на відомому відеоролику з Азовсталі, що облетів весь світ.

Недільного вечора також виступить дитячий хор з територій, які постраждали від російської агресії GolDem kids зі своєю версією виконання пісні "From U to z" авторства MONATIK.

GolDem kids / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Дивіться суперфінал "Голосу країни" 20 листопада о 19:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".

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