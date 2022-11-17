Сергій Писаренко та Євген Нікішин покинули "Дизель Студіо" і підтримали Путіна

Актори Сергій Писаренко та Євген Нікішин більше не являються частиною команди "Дизель Студіо".

Про це розповів ексколега артистів Євген Сморигін, який, на відміну від них, наразі робить українське громадянство. За словами Сморигіна, Писаренко та Нікішин не висловили своєї чіткої позиції проти війни в Україні.

"Війна оголює та розставляє всі пріоритети. Тут треба визначитися вже на сто відсотків – ти за кого? Потрібно мати одну позицію. На жаль, хлопці не змогли офіційно висловити проукраїнську позицію. Напевно, як людей їх можна зрозуміти, у них там сім'ї. Ми поважаємо один одного, дружимо, але без української позиції та без засудження війни жоден артист, найімовірніше, не зможе працювати в Україні", - прокоментував Сморигін, пише "КП" в Україні".

Сергій Писаренко та Євген Нікішин

Актор також зазначив, що прощання з Нікішиним та Писаренком відбулося культурно та без істерик:

"Ми написали один одному відкриті листи у нашій групі, без скандалів, без істерик, спокійно висловили нашу позицію. Вони, на жаль, висловити проукраїнську не можуть. Тож спокійно тимчасово розійшлися", - пояснив Євген.

Євген Нікішин та Сергій Писаренко

Нагадаємо, що російські актори Сергій Писаренко та Євген Нікішин тривалий час були учасниками українського гумористичного проєкту "Дизель Студіо". Писаренко навіть мешкав на Київщині. Коли почалася повномасштабна війна, Писаренко розповів, що російські окупанти потрощили його будинок під Києвом та показав фото. Тоді артист встигнув вивезти дружину та доньку з України до Талліна, тож вони не постраждали.

Та неприємною несподіванкою згодом стало те, що після певного затишшя Сергій Писаренко та Євген Нікішин неочікувано з'явилися на круїзному лайнері, де виступають перед росіянами. Цей лайнер курсує з російського міста Сочі до Туреччини і назад.

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