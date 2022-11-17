Итоги саммита "Рамштайн-7": какую дополнительную помощь Запад предоставит Украине

Союзники Украины провели седьмой саммит в формате "Рамштайн", посвященный военной помощи Киеву. Онлайн-встреча проходила на фоне массированного ракетного удара по Украине и падения ракет в Польше. "Рамштайн-7" открывал министр обороны США Ллойд Остин. С украинской стороны присутствовал министр обороны Украины Алексей Резников и заместитель главнокомандующего ВСУ Евгений Мойсюк. Главной темой ожидаемо стало усиление противовоздушной обороны Украины.

ТСН.ua собрал подробности, на какую помощь от союзников сможет дополнительно рассчитывать Украина.

Главный приоритет – защита неба

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что основная тема на заседании "Рамштайн-7" — создание эшелонированной системы ПВО.

"Защита украинского неба – наш приоритет №1 и тема №1 на "Рамштайн-7". Вместе с нашими партнерами мы работаем над созданием интегрированной и эшелонированной системы ПВО. Мы готовимся к зиме на поле боя", — отметил министр.

По итогам саммита Резников отметил, что весь свободный мир будет и дальше помогать Украине до тех пор, пока она не победит.

"Сила Украины сейчас: повышенный экономический потенциал, лучшая тренировка для украинской армии, современная логистика", – заявил он.

Что получит Украина от Канады, Швеции, Испании и других

Глава Пентагона Ллойд Остин по итогам "Рамштайна-7" сообщил, что Украина получит пакеты военной помощи от Швеции и Канады, дополнительные системы противовоздушной обороны HAWK от Испании, боеприпасы от Польши, Германии и Греции.

По словам Остина, Швеция объявила о пакете помощи на 287 млн долларов, туда войдут средства ПВО. При этом правительство Швеции предоставит отдельный зимний пакет помощи Украине на 60 млн долларов.

Испания предоставит Украине две дополнительные системы ПВО HAWK и ракеты к ним. Кроме того, ВСУ получат батарею 105 мм гаубиц и 77 тысяч комплектов зимней формы.

Канада объявила о выделении дополнительных 376 млн долларов на военную помощь Украине. Деньги пойдут на военную и телекоммуникационную технику, средства наблюдения, топливо и медоборудование. Канада также продолжит свою обучающую миссию для украинских военных в рамках операции UNIFIER, которая сейчас действует в Британии, до конца 2023 года.

Греция анонсировала передачу 155 мм снарядов. Польша намерена передать Украине боеприпасы для артиллерии и танков, а также системы ПВО ближнего радиуса действия.

Германия поможет Украине с системами ПВО, артиллерией и боеприпасами для РСЗО. Также во время встречи США поблагодарили Берлин за боеприпасы для систем MARS II и артиллерийские снаряды.

ВСУ могут получить важное преимущество над оккупантами

Военный эксперт Александр Коваленко в эфире канала Freedom рассказал, что, кроме ПВО, важной сегодня является тема подготовки украинской армии к зиме. В этом компоненте ВСУ могут получить преимущество над оккупантами.

"Есть основные две темы. Это повышение эффективности противовоздушной обороны. Будут предоставлены зенитно-ракетные комплексы, названия пока не озвучиваются. Это очень важный шаг... Второй очень важный момент – тема ведения боевых действий в зимний период. Было уделено этому много внимания. Соответствующая помощь от стран НАТО, наших международных партнеров также будет предоставлена в ближайшее время и уже предоставляется, чтобы обеспечить вооруженным силам Украины максимально комфортный вход в зимний период", — подчеркнул Коваленко.

Как отметил эксперт, в зимний период в битвах побеждает тот, кто лучше подготовлен к зиме, а ВСУ "благодаря подобным действиям будут гораздо лучше готовы, чем российские оккупанты".

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