Байден просит Конгресс выделить дополнительные $37 млрд на помощь Украине

Запрос поступил перед ожидаемой передачей Палаты представителей под контроль республиканцев, которые могут оказаться не столь благосклонными к Украине

Президент США Джо Байден просит Конгресс выделить Украине более 37 миллиардов долларов экстренной помощи.

Об этом сообщает АР.

Администрация Байдена объясняет законодателям, что более трех четвертей от одобренных Конгрессом 40 миллиардов долларов помощи Украине уже выделено или потрачено.

Как разделят эти 37 миллиардов долларов:

$21,7 млрд должно быть направлено на военную, разведывательную и другую оборонную поддержку,

$14,5 млрд — на гуманитарную помощь и поддержку функционирования украинского правительства,

$900 млн — на здравоохранение и поддержку проживающих в США украинцев,

$626 млн – на поддержку ядерной безопасности Украины и модернизацию стратегического резерва нефти и нефтепродуктов.

Некоторые республиканцы предупредили, что будут внимательно изучать целесообразность оказания помощи Украине или даже выступать против нее в Палате представителей, начиная со следующего года.

Лидер Республиканской партии Палаты представителей Кевин Маккартни предупредил, что после их прихода к власти Украина больше не будет выписывать "пустые чеки".

Напомним, что Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи. В него войдут ракеты к ПВО и ЗРК Avenger.

Украине не хватает денег

Ранее сообщалось, что дефицит госбюджета Украины на следующий год составит более 20% ВВП. Для его покрытия необходимо привлечь 38 млрд долларов от международных партнеров.

Только от масштабных воздушных тревог в течение каждого рабочего дня Украина теряет не менее 7,5 млрд грн.

Также президент Владимир Зеленский озвучивал МВФ и Всемирному банку потребности Украины на 2023 год – в общей сложности $62 млрд.

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