Байден просить Конгрес виділити додаткові $37 млрд на допомогу Україні

Запит надійшов перед очікуваною передачею Палати представників під контроль республіканців, які можуть виявитися не такими прихильними до України

Президент США Джо Байден просить Конгрес виділити Україні понад 37 мільярдів доларів екстреної допомоги.

Про це повідомляє АР.

Адміністрація Байдена пояснює законодавцям, що понад три чверті від схвалених Конгресом 40 мільярдів доларів допомоги Україні вже виділено чи витрачено.

Як поділять ці 37 мільярдів доларів:

$21,7 млрд має бути спрямовано на військову, розвідувальну та іншу оборонну підтримку,

$14,5 млрд - на гуманітарну допомогу й підтримку функціонування українського уряду,

$900 млн - на охорону здоров'я та підтримку українців, які проживають у США,

$626 млн - на підтримку ядерної безпеки України й модернізацію стратегічного резерву нафти та нафтопродуктів.

Деякі республіканці попередили, що будуть уважно вивчати доцільність надання допомоги Україні або навіть виступати проти неї у Палаті представників, починаючи з наступного року.

Лідер Республіканської партії Палати представників Кевін Маккартні попередив, що після їхнього приходу до влади Україні більше не виписуватимуть "порожні чеки".

Нагадаємо, що Сполучені Штати нададуть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть ракети до ППО та ЗРК Avenger.

Україні не вистачає грошей

Раніше повідомлялося, що дефіцит держбюджету України наступного року складе понад 20% ВВП. Для його покриття потрібно залучити 38 млрд доларів від міжнародних партнерів.

Лише від масштабних повітряних тривог впродовж кожного робочого дня Україна втрачає щонайменше 7,5 млрд грн.

Також президент Володимир Зеленський озвучував МВФ і Світовому банку потреби України на 2023 рік - загалом $62 млрд.

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