Підсумки саміту "Рамштайн-7": яку додаткову допомогу Захід надасть Україні

Союзники України провели сьомий саміт у форматі "Рамштайн", присвячений військовій допомозі Києву. Онлайн-зустріч проходила на тлі масованого ракетного удару по Україні та падіння ракет у Польщі. "Рамштайн-7" відкривав міністр оборони США Ллойд Остін. З українського боку був присутній міністр оборони України Олексій Резніков та заступник головнокомандувача ЗСУ Євген Мойсюк. Головною темою очікувано стало посилення протиповітряної оборони України.

ТСН.ua зібрав подробиці, на яку допомогу від союзників зможе додатково розраховувати Україна.

Головний пріоритет - захист неба

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що основною темою на засіданні "Рамштайн-7" є створення ешелонованої системи ППО.

"Захист українського неба - наш пріоритет №1 та тема №1 на "Рамштайн-7". Разом з нашими партнерами ми працюємо над створенням інтегрованої та ешелонованої системи ППО. Ми готуємося до зими на полі бою", - зазначив міністр.

За підсумками саміту Резніков зазначив, що весь вільний світ буде й надалі допомагати Україні до тих пір, поки вона не переможе.

"Сила України зараз: підвищений економічний потенціал, краще тренування для української армії, сучасна логістика", – заявив він.

Що отримає Україна від Канади, Швеції, Іспанії та інших

Очільник Пентагону Ллойд Остін за підсумками "Рамштайн-7" повідомив, що Україна отримає пакети військової допомоги від Швеції й Канади, додаткові системи протиповітряної оборони HAWK від Іспанії, боєприпаси від Польщі, Німеччини та Греції.

За словами Остіна, Швеція оголосила про пакет допомоги на 287 млн доларів, туди увійдуть засоби ППО. При цьому уряд Швеції надасть окремий зимовий пакет допомоги Україні на 60 млн доларів.

Іспанія надасть Україні дві додаткові системи ППО HAWK та ракети до них. Крім того, ЗСУ отримають батарею 105 мм гаубиць та 77 тисяч комплектів зимової форми.

Канада оголосила про виділення додаткових 376 млн доларів на військову допомогу Україні. Гроші підуть на військову та телекомунікаційну техніку, засоби спостереження, паливо та медобладнання. Канада також продовжить свою навчальну місію для українських військових у рамках операції UNIFIER, яка зараз діє у Британії, до кінця 2023 року.

Греція анонсувала передачу 155 мм снарядів. Польща має намір передати Україні боєприпаси для артилерії та танків, а також системи ППО ближнього радіусу дії.

Німеччина допоможе Україні із системами ППО, артилерією та боєприпасами для РСЗВ. Також під час зустрічі США подякували Берліну за боєприпаси для систем MARS II та артилерійські снаряди.

ЗСУ можуть отримати важливу перевагу над окупантами

Військовий експерт Олександр Коваленко в ефірі каналу Freedom розповів, що, окрім ППО, важливою сьогодні є тема підготовки української армії до зими. У цьому компоненті ЗСУ можуть отримати важливу перевагу над окупантами.

"Є основні дві теми. Це підвищення ефективності протиповітряної оборони. Буде надано зенітно-ракетні комплекси, назви поки що не озвучуються. Це дуже важливий крок... Другий дуже важливий момент – тема ведення бойових дій у зимовий період. Було приділено цьому багато уваги. Відповідна допомога від країн НАТО, наших міжнародних партнерів, також буде надана найближчим часом і вже надається, щоб забезпечити збройним силам України максимально комфортний вхід у зимовий період", - зауважив Коваленко.

Як зазначив експерт, у зимовий перод у битвах перемагає той, хто краще підготовлений до зими, а ЗСУ "завдяки подібним діям будуть набагато краще готові, ніж російські окупанти".

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