Трамп молодший запропонував припинити надавати Україні військову допомогу

Син скандального попереднього президента США Дональда Трампа, бізнесмен Дональд Трамп-молодший, закликав Захід припинити надавати Україні військову допомогу після того, як ракета впала на територію Польщі і призвела до загибелі двох людей.

Про це він написав у Twitter.

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"Оскільки саме українська ракета вразила нашого союзника по НАТО Польщу, чи можемо ми принаймні припинити витрачати мільярди на їхнє озброєння зараз?" - запитав він.

Публікація Трампа-молодшого викликала хвилю обурення в коментарях під дописом. "Чи могли б ви хоча б один день не бути на боці Росії?", "Путін, мабуть, тобою пишається", "Скільки грошей тобі заплатила Росія".

Синові Трампа нагадали про підозри у зв'язках його батька з росіянами, а також те, що під час президентства Трампу-старшому ледь не оголосили імпічмент через тиск на Зеленського.

Падіння ракети в Польщі

У польському місті неподалік від кордону з Україною 15 листопада впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей. Польські ЗМІ одразу повідомили, що це могли бути російські ракети. Такої думки притримується і український президент Володимир Зеленський.

Лідери ЄС припускають, що це була саме російська ракета. Водночас президент США Джо Байден заявив про наявність інформації, яка свідчить, що ця ракета була запущена не з території РФ.

Однак західні політики наголошують, чия б ракета не впала у Польщі, причина цього - російські ракетні удари по Україні. Якою може бути відповідь Росії, в Польщі проводить консультації з партнерами по НАТО в рамках четвертої статті Статуту Альянсу.

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