Голова Міноборони прокоментував підсумки зустрічі у форматі "Рамштайн"

Міністр подякував партнерам України за підтримку та нові ініціативи

Голова Міністерства оборони України Олексій Резніков прокоментував результати сьомої зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбулася 16 листопада.

Про це він написав у Twitter.

Резніков зазначив, що чергова зустріч у форматі "Рамштайн" довела, що весь вільний світ буде й надалі допомагати Україні до тих пір, поки вона не переможе.

"Сила України зараз: підвищений економічний потенціал, краще тренування для української армії, сучасна логістика", – заявив він.

Міністр додав, що він очікує значних результатів до наступної зустрічі, а також подякував партнерам України за підтримку та нові ініціативи.

Нагадаємо, раніше начальників штабів США, генерал Марк Міллі висловив на пресконференції 16 листопада за результатами "Рамштайну-7" заявив, що звільнення Криму воєнним шляхом є малоймовірним.

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Новини ТСН 19:30 за 16 листопада 2022 року | Новини України (повна версія жестовою мовою)

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