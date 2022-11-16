Ця спеція шкодить печінці - дослідження

Згідно з новим дослідженням, куркума може мати негативний вплив на вашу печінку.

Куркума — спеція, яка використовується в багатьох м’ясних стравах і десертах. Її тисячоліттями використовували в таких місцях, як Індія, Західна Африка та Ямайка. Куркума також є основним продуктом у багатьох практиках китайської медицини для лікування запалення, оздоровлення крові тощо. У той час як різні культури протягом століть знаходили способи отримати вигоду від користі для здоров’я цієї спеції, куркума потрапила до західної практики відносно недавно.

Новий звіт підтвердив, що куркума має потенційно шкідливий вплив на здоров’я печінки.

Окрім кулінарії, куркума традиційно використовується в оздоровчому харчуванні як засіб для боротьби із запаленням і, як вважають, має антиоксидантні властивості. Але донедавна не говорили про побічний ефект куркуми.

У жовтні 2022 року в журналі American Journal of Medicine дослідники оцінили взаємозв’язок між споживанням куркуми та можливістю пошкодження печінки.

Дослідники виявили загалом 16 випадків пошкоджень печінки, пов’язаних із куркумою, серед тих, хто брав участь у 10-річному експерименті.

Ступінь цих травм, як повідомляється, коливався від більш середнього до важкого, що призвело до п’яти госпіталізацій і навіть однієї смерті через гострі пошкодження печінки. Подальший хімічний аналіз підтвердив, що троє з цих пацієнтів також споживали куркуму в поєднанні з чорним перцем, інгредієнтом, який багато експертів радять приймати з куркумою для ефективного перетравлювання.

Незважаючи на те, що результати цього дослідження значні, низька кількість зареєстрованих показників печінки за цей 10-річний період свідчить про те, що, можливо, потрібні додаткові дослідження. Зрозуміло, що необхідно дослідити причини, чому куркума може бути каталізатором таких ускладнень зі здоров’ям.

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Що стверджують інші дослідження

Це не перше дослідження, яке пов’язує пошкодження печінки зі споживанням куркуми; тому потенційні небезпеки варто взяти до уваги.

У журналі International Medical Case Reports Journal у 2021 році було повідомлено про два окремих випадки у дорослих людей, які зазнали ураження печінки куркумою, спричиненого прийомом ліків.

Ці повідомлення не обов’язково повинні викликати будь-яке негайне занепокоєння чи тривогу, оскільки пошкодження печінки, безпосередньо спричинене вживанням куркуми, трапляється зрідка. Однак, якщо ви часто готуєте страви з куркумою або регулярно приймаєте добавки з цією спецією, можливо, варто проконсультуватися з лікарем або дієтологом, перш ніж додавати куркуму під час готування.

Нагадаємо, калій допомагає значно покращити травлення. А тому селера допомагає позбутися неприємних симптомів здуття живота.

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