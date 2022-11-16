У Джанкої лунають вибухи і зникло світло (відео)

У тимчасово окупованому Джанкої в Криму пролунали вибухи ввечері 16 листопада, після чого в місті частково зникла електроенергія.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Згідно з повідомленнями, були влучання в аеродром, де розташовані близько 80 одиниць ворожої техніки, серед якої тактична і стратегічна авіація.

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Також повідомляється про пожежу на енергетичному об'єкті.

"Пам'ятайте, у Криму стає все небезпечніше та небезпечніше знаходитися біля військових баз та гарнізонів, аеродромів, нафтосховищ, ТЕЦ та підстанцій", – написав водночас у Мережі український нардеп Юрій Мисягін.

Нагадаємо, раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Росія стягнула авіацію довкола кордонів України – в окупованому Криму, Білорусі і в самій РФ. Йдеться про понад 750 літальних апаратів на 40 летовищах.

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