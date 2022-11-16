Вибух газу в Одесі: з'явилося відео з місця події

Сьогодні,16 листопада о 10:03 в Одесі у 5-ти поверховому житловому будинку на вулиці Краснова на першому поверсі пролунав вибух.

Про це повідомляють у ДСНС України.

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Внаслідок вибуху сталося руйнування перекриття між 1 та 2 поверхами. Із сусіднього під’їзду евакуювано 30 осіб та 1 людину врятували вогнеборці.

В результаті вибуху постраждала 81-річна жінка та 61-річний чоловік. Їх у тяжкому стані госпіталізовано у медичний заклад. Попередня причина руйнування - вибух газоповітряної суміші

Триває розбір наслідків руйнування.

Нагадаємо, що на місці вибуху в польському місті Пшеводув виявлено залишки російської ракети С-300, яка є на озброєнні російської та української армій.

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