Вибух газу в Одесі: з'явилося відео з місця події

У Одесі стався вибух побутового газу.
Сьогодні,16 листопада о 10:03 в Одесі у 5-ти поверховому житловому будинку на вулиці Краснова на першому поверсі пролунав вибух.
Про це повідомляють у ДСНС України.
Внаслідок вибуху сталося руйнування перекриття між 1 та 2 поверхами. Із сусіднього під’їзду евакуювано 30 осіб та 1 людину врятували вогнеборці.
В результаті вибуху постраждала 81-річна жінка та 61-річний чоловік. Їх у тяжкому стані госпіталізовано у медичний заклад. Попередня причина руйнування - вибух газоповітряної суміші
Триває розбір наслідків руйнування.
Нагадаємо, що на місці вибуху в польському місті Пшеводув виявлено залишки російської ракети С-300, яка є на озброєнні російської та української армій.
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