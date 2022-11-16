Взрыв газа в Одессе: появилось видео с места происшествия

В Одессе произошел взрыв бытового газа.
Сегодня,16 ноября в 10:03 в Одессе в 5-ти этажном жилом доме по улице Краснова на первом этаже раздался взрыв.
Об этом сообщают в ГСЧС Украины.
В результате взрыва произошло разрушение перекрытия между 1 и 2 этажами. Из соседнего подъезда эвакуированы 30 человек и 1 человек был спасен пожарными.
В результате взрыва пострадала 81-летняя женщина и 61-летний мужчина. Они в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинское учреждение. Предварительная причина разрушения – взрыв газовоздушной смеси.
Продолжается разбор последствий разрушения.
Напомним, что на месте взрыва в польском городе Пшеводув обнаружены остатки российской ракеты С-300, находящейся на вооружении российской и украинской армий.
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