Взрыв газа в Одессе: появилось видео с места происшествия

Сегодня,16 ноября в 10:03 в Одессе в 5-ти этажном жилом доме по улице Краснова на первом этаже раздался взрыв.

Об этом сообщают в ГСЧС Украины.

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В результате взрыва произошло разрушение перекрытия между 1 и 2 этажами. Из соседнего подъезда эвакуированы 30 человек и 1 человек был спасен пожарными.

В результате взрыва пострадала 81-летняя женщина и 61-летний мужчина. Они в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинское учреждение. Предварительная причина разрушения – взрыв газовоздушной смеси.

Продолжается разбор последствий разрушения.

Напомним, что на месте взрыва в польском городе Пшеводув обнаружены остатки российской ракеты С-300, находящейся на вооружении российской и украинской армий.

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