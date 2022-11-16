"Польша готовится обороняться" — глава Союза поляков о падении ракет

Поляки, хорошо знающие реалии обеих стран – Украины и Польши, высказались о падении ракет и смерти людей на своей территории.

О настроениях всячески помогающих Украине соседей в комментарии для ТСН.ua рассказал председатель Союза поляков Украины Антоний Стефанович.

"Поляки очень осторожно комментируют этот случай, — сообщил нам Антоний Стефанович. — Честно говоря, опасаются того, что Россия может напасть на Польшу. Думаю, следствие по падению этих ракет разберется и поставит точки на "и".

На вопрос о том, есть ли сейчас в польском обществе опасения, связанные с войной, Стефанович ответил нам так: "Опасения есть потому, что сумасшедший Путин может применить тактическое ядерное оружие. Неизвестно, каким будет направление ветра".

Кроме того, как сообщил Стефанович, Польша изменила бюджет на следующий год. "Страна закупает современное вооружение, очень готовится обороняться ".

По его словам, Польша активизирует свою военную мощь. "Насколько известно, кажется, из Австралии приедут специалисты обучать польских военных. По мнению поляков, Украине уже давно нужно дать дальнобойные ракеты", — резюмировал Стефанович.

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