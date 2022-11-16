Очередная победа "1+1 media" в борьбе с пиратством

Приморский районный суд г. Одессы признал виновным в нарушении авторского права и смежных прав, причинившем материальный ущерб в большом размере, работника магазина электроники из города Одессы за установление программ, предназначенных для пиратского просмотра телеканалов "1+1", "2+2", "ТЭТ", "ПлюсПлюс", "УНИАН". Нарушитель приговорен к уплате штрафа. Приговор вынесен 3 ноября 2022-го.

Об этом сообщают адвокаты Smartsolutions, представляющие интересы "1+1 media" по направлению борьбы с пиратством,

Реализатор магазина электроники от 2020 года за вознаграждение настраивал покупателям телевизионной техники и смарт-боксов несанкционированный просмотр телеканалов медиагрупп "1+1 media" и "StarLightMedia". Такими действиями он нарушил смежные права правообладателей и совершил уголовное правонарушение.

В ходе досудебного расследования правоохранители провели оперативную закупку смарт-приставок, санкционированные судом обыски в помещениях магазина и квартире фигуранта, изъяли технику и провели ряд судебных экспертиз, которыми бесспорно доказан факт незаконной ретрансляции телеканалов.

В связи с полным признанием нарушителем вины в инкриминируемом преступлении, активным содействием в его раскрытии, искренним раскаянием и с согласия правообладателей между прокурором и нарушителем было заключено соглашение о признании виновности, утвержденное приговором суда.

Заместитель генерального директора по правовым вопросам "1+1 media" и руководитель Инициативы Чистое Небо Вячеслав Миенко отметил, что борьба с интернет-пиратством не прекращается и во время войны.

"В последние месяцы правоохранители провели значительную работу по документированию противоправной деятельности нарушителей смежных прав, в том числе ряд обысков, судебных экспертиз и других следственных действий по уголовным производствам по заявлениям "1+1". Ожидаем, что после завершения досудебных расследований интернет-пираты будут привлечены к уголовной ответственности", — прокомментировал Вячеслав Миенко.