Чергова перемога "1+1 media" у боротьбі з піратством

Приморський районний суд м. Одеси визнав винним у порушенні авторського права і суміжних прав, яке завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, працівника магазина електроніки з міста Одеси за встановлення програм, призначених для піратського перегляду телеканалів "1+1", "2+2", "ТЕТ", "ПлюсПлюс", "УНІАН". Порушника засуджено до cплати штрафу. Вирок ухвалено 3 листопада 2022-го.

Про це повідомляють адвокати Smartsolutions, які представляють інтереси "1+1 media" за напрямком боротьби з піратством,

Зазнаається, що реалізатор магазину електроніки від 2020 року за винагороду налаштовував покупцям телевізійної техніки та смарт-боксів несанкціонований перегляд телеканалів медіагруп "1+1 media" і "StarLightMedia". Такими діями він порушив суміжні права правовласників та скоїв кримінальне правопорушення.

Під час досудового розслідування правоохоронці провели оперативну закупівлю смарт-приставок, санкціоновані судом обшуки у приміщеннях магазину та помешканні фігуранта, вилучили техніку та провели низку судових експертиз, якими беззаперечно доведено факт незаконної ретрансляції телеканалів.

У зв’язку з повним визнанням порушником вини в інкримінованому злочині, активним сприянням у його розкритті, щирим каяттям та за згодою правовласників між прокурором та порушником була укладена угода про визнання винуватості, затверджена вироком суду.

Заступник генерального директора з правових питань "1+1 media" та керівник Ініціативи Чисте Небо В‘ячеслав Мієнко відзначив, що боротьба з інтернет-піратством не припиняється і під час війни.

"Останніми місяцями правоохоронці провели значну роботу по документуванню протиправної діяльності порушників суміжних прав, у тому числі низку обшуків, судових експертиз та інших слідчих дій у кримінальних провадженнях за заявами "1+1". Очікуємо, що після завершення досудових розслідувань інтернет-пірати будуть притягнені до кримінальної відповідальності", - прокоментував В‘ячеслав Мієнко.