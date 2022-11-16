"Польща готується оборонятись" - голова Спілки поляків про падіння ракет

В Польщі пояснили, чому обережно коментують загибель людей через падіння ракет.

Поляки, які гарно знають реалії обох країн – України та Польщі, висловились про падіння ракет та смерть людей на своїй території.

Про настрої сусідів, які всіляко допомагають Україні, в коментарі для ТСН.ua розповів голова Спілки поляків України Антоній Стефанович.

"Поляки дуже обережно коментують цей випадок, - повідомив нам Антоній Стефанович. - Щиро кажучи, побоюються того, що Росія може напасти на Польщу. Гадаю, слідство щодо падіння цих ракет розбереться та поставить крапки на "і".

На питання про те, чи є зараз в польському суспільстві побоювання, пов’язані з війною, Стефанович відповів нам так: "Побоювання є через те, що божевільний Путін може застосувати тактичну ядерну зброю. Невідомо, яким буде напрямок у вітру".

Крім того, як повідомив нам Стефанович, Польща змінила бюджет на наступний рік. "Країна закуповує сучасне озброєння, дуже готується оборонятись".

За його словами, Польща активізує свою військову міць. "Наскільки відомо, здається, з Австралії приїдуть фахівці навчати польських військових. На думку поляків, Україні вже давно треба дати далекобійні ракети", - резюмував Стефанович.

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