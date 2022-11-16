Столтенберг пообіцяв, що країни НАТО передадуть Україні ще більше систем ППО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що Україна отримає більше систем ППО, щоб знищувати ракети, якими російські терористи масово обстрілюють нашу державу.

Про це генсек НАТО сказав під час брифінгу.

"Все більше членів Альянсу та партнерів передають Україні передові системи протиповітряної оборони. NASAMS, батареї HAWK з Іспанії та інші, і я також знаю, що Швеція зробила нове повідомлення про надання додаткової підтримки Україні також засобами ППО. Ми мобілізуємо додаткову підтримку, особливо коли йдеться про різні типи протиповітряної оборони. НАТО також надає системи боротьби з безпілотниками. Нам потрібно багато різних систем для захисту від крилатих ракет, балістичних ракет та дронів . Нам потрібна багаторівнева система ППО України. Це саме те, що союзники надають різними способами", - сказав Єнс Столтенберг.

Масований ракетний обстріл України

Російські терористи у вівторок, 16 листопада, масовано обстріляли Україну ракетами. Окупанти випустили по нашій державі понад сотню ракет. Двом десяткам з них вдалося досягти своїх цілей, решту збила ППО.

Пошкоджень та руйнувань зазнали енергетичні об'єкти в багатьох областях України. Через це в окремих населених пунктах і цілих областях зникло світло.

На масовану атаку по Україні Російська Федерація витратила від 700 до 900 млн доларів. Більшість з них збила українська протиповіряна оборони.

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