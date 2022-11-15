Сили ППО збили понад 70 із 90 російських ракет

Але є влучання – пошкоджено 15 об’єктів енергетичної інфраструктури.

Сили Протиповітряної оборони збили понад 70 із 90 російських ракет, випущених по Україні 15 листопада.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Але є влучання – пошкоджено 15 об’єктів енергетичної інфраструктури", - зазначив він.

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Водночас речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат ефірі телемарафону повідомив, що крім ракет, Росія випустила по Україні з десяток дронів-камікадзе, які були знищені.

"15 листопада Росія випустила рекордну кількість ракет по Україні за час війни - щонайменше 90, а також з десяток дронів-камікадзе (безпілотники всі знищили). Було збито 73 ракети", - повідомив він.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Росія у вівторок, 15 листопада, здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми від початку війни. Наслідки можуть бути для сусідніх держав.

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