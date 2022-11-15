Сили ППО збили понад 70 із 90 російських ракет

Але є влучання – пошкоджено 15 об’єктів енергетичної інфраструктури.
Сили Протиповітряної оборони збили понад 70 із 90 російських ракет, випущених по Україні 15 листопада.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Але є влучання – пошкоджено 15 об’єктів енергетичної інфраструктури", - зазначив він.
Водночас речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат ефірі телемарафону повідомив, що крім ракет, Росія випустила по Україні з десяток дронів-камікадзе, які були знищені.
"15 листопада Росія випустила рекордну кількість ракет по Україні за час війни - щонайменше 90, а також з десяток дронів-камікадзе (безпілотники всі знищили). Було збито 73 ракети", - повідомив він.
Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Росія у вівторок, 15 листопада, здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми від початку війни. Наслідки можуть бути для сусідніх держав.
Читайте також:
- Уламки збитих ракет упали у Печерському та Оболонському районах Києва: у ДСНС розповіли подробиці (фото)
- Кличко повідомив, скільки людей у Києві залишилися без світла через удари РФ
- Подоляк прокоментував ракетний удар РФ по Україні: "Обстріл українських міст під час G20 – приниження Росією всіх лідерів"