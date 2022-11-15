На Дніпропетровщині сили протиповітряної оборони збили три російські ракети

Російські окупанти під час масованого обстрілу території України випустили ракети і по Дніпропетровщині.

На Дніпропетровщині сили протиповітряної оборони 15 листопада збили три російські ракети.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

“Є втішні новини. Наші відмінусували три російські ракети. Військові з повітряного командування ”Схід” збили їх над Синельниківським та Криворізьким районами. Наші оборонці неба - найкрутіші”, - наголосив Валентин Резніченко.