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На Дніпропетровщині сили протиповітряної оборони збили три російські ракети

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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На Дніпропетровщині сили протиповітряної оборони збили три російські ракети

Фото: Associated Press

Російські окупанти під час масованого обстрілу території України випустили ракети і по Дніпропетровщині.

На Дніпропетровщині сили протиповітряної оборони 15 листопада збили три російські ракети.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

“Є втішні новини. Наші відмінусували три російські ракети.  Військові з повітряного командування ”Схід” збили їх над Синельниківським та Криворізьким районами. Наші оборонці неба - найкрутіші”, - наголосив Валентин Резніченко.

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Дата публікації
Перегляди
717
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