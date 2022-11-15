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На Днепропетровщине силы противовоздушной обороны сбили три российских ракеты

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
773
Время на прочтение
1 мин
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На Днепропетровщине силы противовоздушной обороны сбили три российских ракеты

Фото: Associated Press

Российские оккупанты во время массированного обстрела территории Украины выпустили ракеты и по Днепропетровщине.

На Днепропетровщине силы противовоздушной обороны 15 ноября сбили три российские ракеты.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Есть отрадные новости. Наши отминусували три российские ракеты. Военные из воздушного командования ”Схід” сбили их над Синельниковским и Криворожским районами. Наши защитники неба – самые крутые", — подчеркнул Валентин Резниченко.

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Дата публикации
Просмотры
773
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