На Днепропетровщине силы противовоздушной обороны сбили три российских ракеты

Российские оккупанты во время массированного обстрела территории Украины выпустили ракеты и по Днепропетровщине.

На Днепропетровщине силы противовоздушной обороны 15 ноября сбили три российские ракеты.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Есть отрадные новости. Наши отминусували три российские ракеты. Военные из воздушного командования ”Схід” сбили их над Синельниковским и Криворожским районами. Наши защитники неба – самые крутые", — подчеркнул Валентин Резниченко.